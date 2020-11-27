Названы самые разочаровывающие города на планете

Туристы перечислили города, от посещения которых они ожидали большего, чем увидели на самом деле. Своими историями они поделились на платформе Reddit

Так, одним из первых пользователи обсудили Дубай — по заверениям путешественников, город оказался слишком жарким и «фальшивым».

«Нехватка исторических объектов и развлечений за пределами огромных торговых центров меня разочаровала», — писали они.

Кроме того, многих не впечатлил и Лос-Анджелес. По словам одного из пользователей, город не понравился ему из-за высоких цен и «постоянных пробок на дорогах». При этом другие комментаторы отметили, что мегаполис можно понять, только будучи его жителем.

Также туристы причислили к разочаровывающим местам столицу Египта Каир.

«Помимо пирамид, в городе не было ничего примечательного. И я постоянно натыкался на аферистов, пытавшихся обмануть меня на пару долларов», — возмутился один из его посетителей.

Вдобавок в антирейтинг путешественников вошли Будапешт, Венеция, Лас-Вегас, Марракеш, Джакарта, Брюссель, Лондон и Амстердам.