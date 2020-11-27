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Названы самые разочаровывающие туристов города на планете 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Названы самые разочаровывающие города на планете
Фото: Lenta.ru
Туристы перечислили города, от посещения которых они ожидали большего, чем увидели на самом деле. Своими историями они поделились на платформе Reddit.
Так, одним из первых пользователи обсудили Дубай — по заверениям путешественников, город оказался слишком жарким и «фальшивым».

«Нехватка исторических объектов и развлечений за пределами огромных торговых центров меня разочаровала», — писали они.

Кроме того, многих не впечатлил и Лос-Анджелес. По словам одного из пользователей, город не понравился ему из-за высоких цен и «постоянных пробок на дорогах». При этом другие комментаторы отметили, что мегаполис можно понять, только будучи его жителем.
Также туристы причислили к разочаровывающим местам столицу Египта Каир.

«Помимо пирамид, в городе не было ничего примечательного. И я постоянно натыкался на аферистов, пытавшихся обмануть меня на пару долларов», — возмутился один из его посетителей.

Вдобавок в антирейтинг путешественников вошли Будапешт, Венеция, Лас-Вегас, Марракеш, Джакарта, Брюссель, Лондон и Амстердам.
В сентябре эксперты выявили одну из самых популярных в мире достопримечательностей, которая чаще всего разочаровывает посетителей, с помощью негативных комментариев. Так, наибольшее количество времени туристы потратили на написание отзывов о посещении Эйфелевой башни — в общей сложности у них ушло 402 часа, или почти 17 суток.
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