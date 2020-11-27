Российская стюардесса показала редкое явление в небе

Огни святого Эльма - явление, которое впервые было замечено на морских судах и названо так, в честь католического покровителя моряков. Они могут появляться на мачтах кораблей, часто возникают на вершинах гор, на линиях электропередач, макушках высоких деревьев, шпилях церквей.

В авиации огни святого Эльма появляются на стыках ветровых стекол и корпуса самолета, законцовках крыльев и статических разрядниках при пролете вблизи от грозового фронта или через него. Также их можно увидеть, если лайнер попал в слой вулканического пепла.