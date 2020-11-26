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Российский регион собрался привлекать туристов с помощью туалетов 

Lenta.ru 1 час назад
Регион России будет привлекать туристов туалетами
Фото: depositphotos.com
В Калуге собрались привлекать туристов с помощью туалетов. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает «Калужская неделя».
По данным газеты, в четверг в городе прошел форум «Калужский край — душа России», на котором обсуждались перспективы российского туризма. Одна из участниц мероприятия, руководитель арт-группы BÜRO Ирина Клочкова, заявила о том, что региону нужно «удовлетворять запросы туристов», которым нужны «яркие воспоминания от путешествия», и предложила открыть в Калуге туалет-бутик.
Мэр города Дмитрий Денисов поддержал идею Клочковой и предложил обсудить ее реализацию более детально, отмечает автор издания.
Сама Ирина Клочкова рассказала, что ее вдохновил пример Калининградской области, где для туристов уже работает туалет-бутик. Его посетители могут зарядить в уборной смартфоны, приобрести предметы гигиены, средства контрацепции и даже оригинальные сувениры.
Ранее сообщалось, что село Лох, находящееся в Саратовской области, занялось развитием туризма. Гостям предлагают экскурсионные программы и местную продукцию.
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Новости путешествий , Дмитрий Денисов
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