Регион России будет привлекать туристов туалетами

В Калуге собрались привлекать туристов с помощью туалетов. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает «Калужская неделя».

По данным газеты, в четверг в городе прошел форум «Калужский край — душа России», на котором обсуждались перспективы российского туризма. Одна из участниц мероприятия, руководитель арт-группы BÜRO Ирина Клочкова, заявила о том, что региону нужно «удовлетворять запросы туристов», которым нужны «яркие воспоминания от путешествия», и предложила открыть в Калуге туалет-бутик.

Мэр города Дмитрий Денисов поддержал идею Клочковой и предложил обсудить ее реализацию более детально, отмечает автор издания.

Сама Ирина Клочкова рассказала, что ее вдохновил пример Калининградской области, где для туристов уже работает туалет-бутик. Его посетители могут зарядить в уборной смартфоны, приобрести предметы гигиены, средства контрацепции и даже оригинальные сувениры.

Ранее сообщалось, что село Лох, находящееся в Саратовской области, занялось развитием туризма. Гостям предлагают экскурсионные программы и местную продукцию.