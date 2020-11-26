Россиянка разочаровалась домом в Крыму за 120 рублей

Россиянка хотела забронировать в Крыму дом у моря за 120 рублей в сутки, но в итоге отказалась от предложения.

Недостатками жилья женщина поделилась на платформе «Яндекс Дзен».

Девушка планировала отдохнуть в селе Оленевка, увидев, что объект размещения снизил цену на проживание с 300 до 120 рублей в сутки. Однако сотрудница турфирмы отговорила женщину.

Туристы, которые уже останавливались в доме, возмущались необходимостью доплачивать за душ, который находится на улице, а также туалетную бумагу.