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Захотевшая снять дом в Крыму за 120 рублей россиянка раскрыла его недостатки 

Даня Виттиг 2 часа назад
Россиянка разочаровалась домом в Крыму за 120 рублей
Фото: depositphotos.com
Россиянка хотела забронировать в Крыму дом у моря за 120 рублей в сутки, но в итоге отказалась от предложения.
Недостатками жилья женщина поделилась на платформе «Яндекс Дзен».
Девушка планировала отдохнуть в селе Оленевка, увидев, что объект размещения снизил цену на проживание с 300 до 120 рублей в сутки. Однако сотрудница турфирмы отговорила женщину.
Туристы, которые уже останавливались в доме, возмущались необходимостью доплачивать за душ, который находится на улице, а также туалетную бумагу.

«Там нет никакой инфраструктуры, после лета все закрывается до нового сезона. До самых красивых мест далековато, нужна машина, из развлечений на территории этого отеля — велосипеды, электроциклы и, конечно же, море».

Ранее "Рамблер" сообщал о плюсах и минусах жизни в Крыму.
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