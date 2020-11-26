Россиянка разочаровалась домом в Крыму за 120 рублей

Россиянка захотела забронировать в Крыму дом у моря за 120 рублей в сутки, но отказалась от предложения незадолго до поездки. Недостатками жилья Светлана поделилась в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Фото: тут вам не там / Яндекс.Дзен тут вам не там / Яндекс.Дзен

Как рассказала девушка, она планировала отдохнуть в селе Оленевка, увидев, что объект размещения снизил цену на проживание с 300 до 120 рублей. Тем не менее, перед поездкой, Светлана посоветовалась с подругой из турфирмы, и та отговорила блогершу.

Приятельница россиянки уточнила, что туристы, побывавшие в этом месте, возмущаются необходимостью доплачивать за душ, который находится на улице, а также туалетную бумагу.

«Там нет никакой инфраструктуры, после лета все закрывается до нового сезона. До самых красивых мест далековато, нужна машина, из развлечений на территории этого отеля — велосипеды, электроциклы и, конечно же, море», — передала слова своей знакомой автор публикации.