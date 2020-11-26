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Россиянин раскрыл главные способы обмана туристов в Турции 

Даня Виттиг 3 часа назад
Россиянин раскрыл способы обмана туристов в Турции
Фото: depositphotos.com
Российский турист поделился в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен» главными способами обмана путешественников в Турции.
Как отметил россиянин, большая часть «трюков» связана со сферой питания. Конечно, чаще всего сотрудники пользуются трудностями перевода. Иногда в чек попадают лишние блюда на турецком языке.

«На помощь приходят картинки в меню, все они одинакового размера, а порции разные. Так, заказав приличный на вид ужин, вы можете получить маленькую тарелочку с закусками. Поэтому стоит смотреть на вес продуктов», — посоветовал автор блога.

Автор статьи призвал уточнять, в какой валюте указаны цены — в лирах или евро, иначе вы рискуете заплатить в 10 раз больше, чем ожидали.

«В некоторых местах не говорят цену сразу. Все может выглядеть максимально невинно, как бесплатные закуски на банкете или продукты, входящие в стоимость экскурсии. А потом на выходе вас попросят оплатить счет. За все надо платить», — добавил Александр.

Мужчина также посоветовал быть внимательнее на рынках: не только с деньгами, но и с товарами, которые они покупают.

«Вам могут подложить лишних фруктов, чтобы искусственно увеличить вес или всучить совершенно ненужные продукты».

Ранее "Рамблер" сообщал, как пьяные туристки в Турции избили полицейского.
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