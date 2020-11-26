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Россиянин раскрыл главные способы обмана туристов в Турции 

Lenta.ru 4 часа назад
Россиянин раскрыл способы обмана туристов в Турции
Фото: Lenta.ru
Российский турист раскрыл главные способы обмана путешественников в Турции. Александр поделился ими в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен».
Как отметил россиянин, большая часть «трюков», проделываемых турками, связана со сферой питания. Туристов чаще всего обманывают в кафе и ресторанах, пользуясь трудностями перевода — во многих заведениях меню представлено лишь на турецком языке, а официанты редко говорят на английском и тем более на русском.
«На помощь приходят картинки в меню, все они одинакового размера, а порции разные. Так, заказав приличный на вид ужин, вы можете получить маленькую тарелочку с закусками. Поэтому стоит смотреть на вес продуктов», — посоветовал автор блога.
Кроме того, он призвал туристов уточнять, в какой валюте указаны цены — в лирах или евро, в противном случае может случиться так, что человек заплатит в 10 раз больше, чем ожидал. Кроме того, по словам блогера, после ужина необходимо внимательно изучать счет, поскольку в нем могут оказаться «лишние» блюда и напитки.
«В некоторых местах не говорят цену сразу. Все может выглядеть максимально невинно, как бесплатные закуски на банкете или продукты, входящие в стоимость экскурсии. А потом на выходе вас попросят оплатить счет. За все надо платить», — добавил Александр.
Напоследок автор блога посоветовал путешественникам быть внимательнее на рынках: не только с деньгами, но и с товарами, которые они покупают. «Вам могут подложить лишних фруктов, чтобы искусственно увеличить вес или всучить совершенно ненужные продукты», — пояснил он.
Ранее россиянка, побывавшая на курорте в Турции, раскрыла необычную схему обмана отдыхающих на пляже. По ее словам, туристы, находящиеся на соседних лежаках, просят присмотреть за их вещами, пока они якобы пойдут купаться в море. В результате отдыхающие могут вернуться лишь спустя несколько часов, когда уже сходят на обед и поспят.
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