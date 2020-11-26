Россиянин раскрыл способы обмана туристов в Турции

Российский турист раскрыл главные способы обмана путешественников в Турции. Александр поделился ими в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен»

Как отметил россиянин, большая часть «трюков», проделываемых турками, связана со сферой питания. Туристов чаще всего обманывают в кафе и ресторанах, пользуясь трудностями перевода — во многих заведениях меню представлено лишь на турецком языке, а официанты редко говорят на английском и тем более на русском.

«На помощь приходят картинки в меню, все они одинакового размера, а порции разные. Так, заказав приличный на вид ужин, вы можете получить маленькую тарелочку с закусками. Поэтому стоит смотреть на вес продуктов», — посоветовал автор блога.

Кроме того, он призвал туристов уточнять, в какой валюте указаны цены — в лирах или евро, в противном случае может случиться так, что человек заплатит в 10 раз больше, чем ожидал. Кроме того, по словам блогера, после ужина необходимо внимательно изучать счет, поскольку в нем могут оказаться «лишние» блюда и напитки.

«В некоторых местах не говорят цену сразу. Все может выглядеть максимально невинно, как бесплатные закуски на банкете или продукты, входящие в стоимость экскурсии. А потом на выходе вас попросят оплатить счет. За все надо платить», — добавил Александр.

Напоследок автор блога посоветовал путешественникам быть внимательнее на рынках: не только с деньгами, но и с товарами, которые они покупают. «Вам могут подложить лишних фруктов, чтобы искусственно увеличить вес или всучить совершенно ненужные продукты», — пояснил он.