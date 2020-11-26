Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

Рейс из Москвы в Китай отменили из-за анализов пассажиров 

Даня Виттиг 1 час назад
Рейс в Китай отменили из-за странных анализов туристов
Фото: depositphotos.com
Рейс авиакомпании «Икар», который должен был следовать из Москвы в китайский город Чжэнчжоу отменили из-за анализов пассажиров. Информация об этом появилась на сайте посольства Китая в России.
Китайские дипломаты проверили тесты на COVID-19, которые сдали 200 пассажиров, и заметили их полную идентичность.

«Данные результаты не гарантируют достоверность тестов, в связи с чем пассажиры не смогли получить необходимый для полета "код здоровья"», — добавили в посольстве.

Оказалось, представители авиакомпании организовали централизованное тестирование пассажиров рейса. Но объяснить индетичные результаты тестов не смогли.
Посольство попросило авиаперевозчика провести повторную сдачу тестов, а также «надлежащим образом разместить застрявших в Москве граждан, обеспечить выполнение их законных прав и интересов».
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристы застряли в Египте из-за ПЦР-тестов.
Видео дня. Самые быстрые самолеты в мире
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
03:04
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
03:02
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
Новости путешествий
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
13:23
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
Новости путешествий
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
06:40
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
Новости путешествий
Самые опасные железные дороги мира
12:23
Самые опасные железные дороги мира
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение