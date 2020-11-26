Рейс в Китай отменили из-за странных анализов туристов

Рейс авиакомпании «Икар», который должен был следовать из Москвы в китайский город Чжэнчжоу отменили из-за анализов пассажиров. Информация об этом появилась на сайте посольства Китая в России.
Китайские дипломаты проверили тесты на COVID-19, которые сдали 200 пассажиров, и заметили их полную идентичность.
«Данные результаты не гарантируют достоверность тестов, в связи с чем пассажиры не смогли получить необходимый для полета "код здоровья"», — добавили в посольстве.
Оказалось, представители авиакомпании организовали централизованное тестирование пассажиров рейса. Но объяснить индетичные результаты тестов не смогли.
Посольство попросило авиаперевозчика провести повторную сдачу тестов, а также «надлежащим образом разместить застрявших в Москве граждан, обеспечить выполнение их законных прав и интересов».
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристы застряли в Египте из-за ПЦР-тестов.