Рейс в Китай отменили из-за странных анализов туристов

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Рейс авиакомпании «Икар», который должен был следовать из Москвы в китайский город Чжэнчжоу отменили из-за анализов пассажиров. Информация об этом появилась на сайте посольства Китая в России.

Китайские дипломаты проверили тесты на COVID-19, которые сдали 200 пассажиров, и заметили их полную идентичность.

«Данные результаты не гарантируют достоверность тестов, в связи с чем пассажиры не смогли получить необходимый для полета "код здоровья"», — добавили в посольстве.

Оказалось, представители авиакомпании организовали централизованное тестирование пассажиров рейса. Но объяснить индетичные результаты тестов не смогли.

Посольство попросило авиаперевозчика провести повторную сдачу тестов, а также «надлежащим образом разместить застрявших в Москве граждан, обеспечить выполнение их законных прав и интересов».