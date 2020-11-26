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Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео 

Lenta.ru и ещё 1 30 минут назад
Вылет самолета из Омска в Москву задержали на час из-за буйного пассажира. Кадры конфликта на борту публикует Mash в своем Telegram-канале.
На записи видно, как мужчина кричит сначала на бортпроводников, а затем на своих попутчиков.

«Кто вам разрешил орать на меня? Я такой же гражданин Российской Федерации, как и вы! Научитесь себя вести», — возмущается он в то время, как люди, сидящие сзади, требуют, чтобы пассажир «успокоился и сидел нормально».

По данным канала, дебошира разозлил тон бортпроводников, которые перед вылетом объясняли, как работают аварийные выходы. Мужчине показалось, что члены экипажа повысили голос на него и его супругу.
В результате вылет самолета отложили, на борт вызвали сотрудников полиции, которые вывели буйного россиянина. При этом его жена осталась в своем кресле.
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