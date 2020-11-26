Рейс в Китай отменили из-за странных анализов туристов

Рейс авиакомпании «Икар» (Pegas Fly) из Москвы в китайский город Чжэнчжоу (провинция Хэнань) отменили из-за необъяснимых анализов у почти 200 пассажиров. Об этом сообщается на сайте посольства Китая в России.

В среду, 25 ноября, китайские дипломаты проверяли результаты тестов пассажиров на нуклеиновую кислоту коронавируса и серологических тестов на антитела к COVID-19 и заметили их полную идентичность.

«Данные результаты не гарантируют достоверность тестов, в связи с чем пассажиры не смогли получить необходимый для полета "код здоровья"», — добавили в посольстве.

Выяснилось, что представители авиакомпании организовали централизованное тестирование пассажиров рейса. При этом объяснить его результаты они не смогли. Посольство попросило авиаперевозчика провести повторную сдачу тестов, а также «надлежащим образом разместить застрявших в Москве граждан, обеспечить выполнение их законных прав и интересов».