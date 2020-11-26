Массовая драка туристов в Дубае попала на видео 

Британские туристы стали зачинщиками нескольких массовых драк в отеле Дубая и испортили репутацию курорта. Видео потасовок публикует издание Daily Mail.

Сначала на записи виден начинающийся конфликт между несколькими мужчинами и охранниками в холле арабской гостиницы Five Palm Jumeirah, затем кадры показывают схватку отдыхающих на пляже, которую останавливают сотрудники отеля. В третьей части ролика туристы дерутся в лобби отеля.

Пользователи социальных сетей оставили негативные комментарии о Five Palm Jumeirah и сравнили его с печально известными европейскими курортами Бенидорма и Айя-Напы.

Тем не менее владелец отеля Алоки Батра (Aloki Batra) сообщил, что масштаб драк преувеличен, и в ролике показано несколько событий, произошедших с разницей в день.