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Массовая драка туристов в Дубае попала на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Британские туристы стали зачинщиками нескольких массовых драк в отеле Дубая и испортили репутацию курорта. Видео потасовок публикует издание Daily Mail.
Сначала на записи виден начинающийся конфликт между несколькими мужчинами и охранниками в холле арабской гостиницы Five Palm Jumeirah, затем кадры показывают схватку отдыхающих на пляже, которую останавливают сотрудники отеля. В третьей части ролика туристы дерутся в лобби отеля.
Пользователи социальных сетей оставили негативные комментарии о Five Palm Jumeirah и сравнили его с печально известными европейскими курортами Бенидорма и Айя-Напы.
Тем не менее владелец отеля Алоки Батра (Aloki Batra) сообщил, что масштаб драк преувеличен, и в ролике показано несколько событий, произошедших с разницей в день.

«Они попытались создать крупный скандал из ничего. Кроме того, они распространяли ложную информацию о ножевом ранении, которого не было», — заверил отельер.

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Новости путешествий , Видео
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