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Стюардесса в мини-юбке выкинула финт вниз головой 

Lenta.ru 42 минуты назад
Неизвестная стюардесса выполнила акробатический трюк на борту самолета. Произошедшее попало на видео, ролик был опубликован в Instagram-аккаунте @flight_love, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.
На размещенных в сети кадрах видно, как сотрудница авиакомпании в темно-синем фирменном мини-платье и туфлях на каблуках, держась обеими руками за пассажирские кресла, переворачивается вниз головой и с раздвинутыми ногами закрывает багажные полки.
Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях.

«Великолепная дама!», «Вот что я называю талантом. Это действительно очень впечатляет, так атлетично, спасибо!», «Очень мило!», «Стюардесса с полным спектром услуг», «Браво!» — писали они.

Ранее в ноябре бортпроводница в мини-платье встала на руки при помощи чемодана и попала на видео. В ролике бортпроводница в красном фирменном мини-платье и туфлях на каблуках становится на руки, опираясь ногами на дорожную сумку, а затем полностью выпрямляется.
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