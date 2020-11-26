Стюардесса в мини-юбке выкинула финт вниз головой 

Неизвестная стюардесса выполнила акробатический трюк на борту самолета. Произошедшее попало на видео, ролик был опубликован в Instagram -аккаунте @flight_love, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенных в сети кадрах видно, как сотрудница авиакомпании в темно-синем фирменном мини-платье и туфлях на каблуках, держась обеими руками за пассажирские кресла, переворачивается вниз головой и с раздвинутыми ногами закрывает багажные полки.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях.

«Великолепная дама!», «Вот что я называю талантом. Это действительно очень впечатляет, так атлетично, спасибо!», «Очень мило!», «Стюардесса с полным спектром услуг», «Браво!» — писали они.