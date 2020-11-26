Названы самые желанные направления среди россиян

Крым и Калининград оказались среди самых желанных среди россиян направлений для путешествий в 2020 году. Полный перечень популярных регионов страны раскрыли эксперты сервиса Tvil.ru, сообщает «Комсомольская правда».

Кроме того, в рейтинг топ-6 лучших мест для туризма в России вошли Мурманская область, Карелия, Алтай и Минеральный воды.

По словам участников, именно туда им хотелось бы вернуться из-за «прекрасной природы, которую не портит инфраструктура». При этом путешественники поделились, что в перечисленных регионах их также впечатлили культура и климат, не похожие на «типичные российские».

Например, Алтай запомнился отдыхающим «космическими» пейзажами, Мурманская область и Карелия — «настоящей тундрой», а Калининград — «европейским шармом».

В ноябре стали известны самые популярные направления для отдыха россиян на новогодние каникулы. Как отметили эксперты, несмотря на пандемию коронавируса, ажиотаж на отдых в России привел к небывалому росту бронирований жилья на курортах. Самым востребованным направлением оказалась Красная Поляна.