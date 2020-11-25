Вещи, о которых не рассказывают пассажирам самолёта 

Перед полетом бортпроводники объясняют инструкции, которые помогут спасти жизнь пассажира во время аварийной ситуации. Однако есть вещи, которые экипаж держит в тайне. Об этом читайте в статье "Рамблера"

Все знают, что на борту самолета есть черный ящик, который записывает все происходящее на диктофон. Но не все знают, что он окрашен в оранжевый цвет, чтобы его можно было легко обнаружить при крушении. Интересный факт заключается в том, что записывающую машину невозможно уничтожить.

Далеко не всем известно, что пилоты придерживаются специальной диеты. Рацион летчиков должен состоять из легкоперевариваемых элементов. Обычно пилотам готовят мясо с овощами. Такие блюда легко перевариваются и позволяют сотрудникам переносить тяжелые физические нагрузки.

Все знают, что во время разгерметизации самолета необходимо надеть кислородную маску. Правда, на переодевание у вас есть чего 15-30 секунд, иначе человек умрет. Об этом не говорят в инструкции перед полетом, так как человека может охватить паника.

Оказывается, специальной полосы для аварийной посадки не существует. Пилотам приходится придерживаться инструкций диспетчеров, чтобы успеть посадить самолет. По сути, жизнь пассажиров зависит от человека на земле.

Несмотря на распространенные мифы, ни турбулентность, ни включенные телефоны не несут опасности при перелете.