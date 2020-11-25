Стало известно, почему в Турции не любят россиян 

Жители Турции возмутились из-за россиян, не соблюдающих масочный режим в Турции, и обвинили туристов в быстром распространении кооронавируса. Об этом сообщается в блоге на платформе «Яндекс. Дзен»

Так, по информации автора публикации, местные пытались всячески бороться с нарушающими правила отдыхающими из России. Например, они писали объявления на русском языке, настойчиво просили надеть средства защиты в магазинах и подавали заявления о нарушениях в столы жалоб.

Кроме того, разносчиками инфекции россиян называли и другие иностранцы, приехавшие на курорты Турции. Тем не менее жители страны также считают, что причиной роста заболевших является запуск внутреннего туризма.