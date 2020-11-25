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Турист умер в Турции при загадочных обстоятельствах 

Lenta.ru 3 часа назад
Турист умер в Турции при загадочных обстоятельствах
Фото: Lenta.ru
Турист из Германии умер в турецком отеле при загадочных обстоятельствах. Тело мужчины пролежало в номере два дня, пишет газета Sabah.
По данным издания, 59-летний Томас Мите (Thomas Miethe) заселился в отель в Анталье 21 ноября и снял одноместный номер. Последний раз его видели живым через два дня после заезда: консьерж видел, как постоялец зашел к себе в комнату.
Еще через пару дней знакомые Мите решили проведать его и постучали в дверь номера, но никто не отозвался. Туристы обратились за помощью к администратору гостиницы, после чего сотрудник открыл комнату и увидел на полу рядом с кроватью тело гостя.
На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и полицейские. Они осмотрели умершего и не обнаружили следов насилия. Тело направили в морг для установления причины смерти.
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