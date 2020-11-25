Турист умер в Турции при загадочных обстоятельствах 

Турист из Германии умер в турецком отеле при загадочных обстоятельствах. Тело мужчины пролежало в номере два дня, пишет газета Sabah.

По данным издания, 59-летний Томас Мите (Thomas Miethe) заселился в отель в Анталье 21 ноября и снял одноместный номер. Последний раз его видели живым через два дня после заезда: консьерж видел, как постоялец зашел к себе в комнату.

Еще через пару дней знакомые Мите решили проведать его и постучали в дверь номера, но никто не отозвался. Туристы обратились за помощью к администратору гостиницы, после чего сотрудник открыл комнату и увидел на полу рядом с кроватью тело гостя.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и полицейские. Они осмотрели умершего и не обнаружили следов насилия. Тело направили в морг для установления причины смерти.