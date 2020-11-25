Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶

Для россиян откроется еще одна теплая страна 

Lenta.ru 3 часа назад
Для россиян откроется еще одна теплая страна
Фото: Lenta.ru
Российские туристы смогут отдыхать в Мексике. Об открытии еще одной пляжной страны стало известно Ассоциации туроператоров России (АТОР) .
По данным АТОР, прямое сообщение между странами пока не восстановилось, но уже в начале зимы россияне смогут летать туда с пересадкой через Турцию. Со 2 декабря авиакомпания Turkish Airlines начинает выполнять рейсы из Стамбула в Канкун. Стоимость билетов из Москвы со стыковкой туда-обратно составит около 70 тысяч рублей.
Отмечается, что попасть в Мексику для россиян не составит проблем — она не вводила никаких ограничений для туристов на фоне пандемии коронавируса. Путешественникам достаточно заполнить форму «Cuestionario de Indentificacion de Factores de Riesgo en Viajeros» и по прилете предоставить ее иммиграционной службе.
По данным АТОР, в Мексике работает большинство отелей, в условиях пандемии они заполняются на 60-70 процентов. Туристы могут бронировать номера и заказывать трансферы. Кроме того, некоторые туроператоры сохранили наземные предложения по стране, большинство экскурсионных туров стартует из Мехико.
Видео дня. Как японцы живут на действующем вулкане
Последние новости
Суд по MH17 оставил одну версию катастрофы Суд по MH17 оставил одну версию катастрофы США приготовились ввести санкции против Минобороны России США приготовились ввести санкции против Минобороны России Москвичи массово скрыли от властей результаты тестов на коронавирус Москвичи массово скрыли от властей результаты тестов на коронавирус
Комментарии 3
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
03:04
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
03:02
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
Новости путешествий
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
13:23
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
Новости путешествий
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
06:40
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
Новости путешествий
Самые опасные железные дороги мира
12:23
Самые опасные железные дороги мира
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение