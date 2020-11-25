Для россиян откроется еще одна теплая страна 

Российские туристы смогут отдыхать в Мексике. Об открытии еще одной пляжной страны стало известно Ассоциации туроператоров России (АТОР)

По данным АТОР, прямое сообщение между странами пока не восстановилось, но уже в начале зимы россияне смогут летать туда с пересадкой через Турцию. Со 2 декабря авиакомпания Turkish Airlines начинает выполнять рейсы из Стамбула в Канкун. Стоимость билетов из Москвы со стыковкой туда-обратно составит около 70 тысяч рублей.

Отмечается, что попасть в Мексику для россиян не составит проблем — она не вводила никаких ограничений для туристов на фоне пандемии коронавируса. Путешественникам достаточно заполнить форму «Cuestionario de Indentificacion de Factores de Riesgo en Viajeros» и по прилете предоставить ее иммиграционной службе.

По данным АТОР, в Мексике работает большинство отелей, в условиях пандемии они заполняются на 60-70 процентов. Туристы могут бронировать номера и заказывать трансферы. Кроме того, некоторые туроператоры сохранили наземные предложения по стране, большинство экскурсионных туров стартует из Мехико.