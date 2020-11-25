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Названы новые ограничения на курортах Египта 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Названы новые ограничения на курортах Египта
Фото: depositphotos.com
С 1 декабря в Египте вводятся новые правила, ограничивающие работу магазинов, ресторанов, кафе, мастерских, торговых центров и развлекательных заведений, сообщает АТОР.
Ежедневно все магазины и торговые центры будут работать в летний период с семи до 23 часов (в выходные и праздники до полуночи). В зимний сезон они закроются на час раньше (в выходные и праздники — в 23 часа).
В рестораны, кафе и базары летом посетители смогут попасть с пяти утра до часу ночи, зимой — до полуночи. Ночные клубы и дискотеки смогут функционировать только до двух часов ночи.
Торговые точки и заведения общепита в аэропортах будут работать круглосуточно. Такой же график — у службы доставки еды из ресторанов.
В министерстве туризма и древностей Египта пояснили, что новые правила не распространяются на мероприятия и магазины, расположенные в отелях, или связанные с ними заведения.
Таким образом, ночной шоппинг и развлечения у туристов на курортах Египта останутся, но только в рамках гостиничных комплексов. Просидеть до утра с кальяном в центре в Шарм-эш-Шейхе или Хургаде уже не выйдет. И с покупкой сувениров в городе нужно будет уложиться до 23 часов.
Решение властей вызвало критику со стороны египетского бизнеса. По мнению Торговой ассоциации, фактический запрет на ночную жизнь негативно повлияет на позиционирование Египта как туристического направления. А также снизит товарооборот и увеличит безработицу, поскольку многим заведениям придется отказаться от ночной смены.
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