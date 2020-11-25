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Авиакомпании изменили правила посадки в самолет 

Мира Маркина 6 часов назад
Авиакомпании изменили правила посадки в самолет
Фото: depositphotos.com
Несколько крупнейших мировых авиакомпаний изменили правила посадки в самолет. Теперь они будут выдавать пассажирам электронные пропуска, которые будут свидетельствовать об отсутствии COVID-19. Об этом сообщает Financial Times.
По информации издания, в проекте, который направлен на увеличение числа путешествий, примут участие United Airlines, Lufthansa, Virgin Atlantic, Swiss Airlines и JetBlue Airways.
Согласно концепции проекта, начиная с декабря пассажиры, получив отрицательный тест на COVID-19, могут скачать электронный сертификат с QR-кодом в специальном приложении на телефоне. Далее этот код будут сканировать сотрудники авиакомпаний перед посадкой в самолет, а также работники пограничного контроля в пункте прибытия.

«Качественное тестирование в сочетании с цифровыми пропусками — это еще один способ вернуть доверие клиентов и безопасно восстановить авиасообщение»,

— прокомментировала нововведение глава авиакомпании JetBlue Джоанна Герати.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что авиакомпании обяжут устанавливать камеры в самолетах.
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