Авиакомпании изменили правила посадки в самолет 

Несколько крупнейших мировых авиакомпаний изменили правила посадки в самолет. Теперь они будут выдавать пассажирам электронные пропуска, которые будут свидетельствовать об отсутствии COVID-19. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, в проекте, который направлен на увеличение числа путешествий, примут участие United Airlines, Lufthansa, Virgin Atlantic, Swiss Airlines и JetBlue Airways.

Согласно концепции проекта, начиная с декабря пассажиры, получив отрицательный тест на COVID-19, могут скачать электронный сертификат с QR-кодом в специальном приложении на телефоне. Далее этот код будут сканировать сотрудники авиакомпаний перед посадкой в самолет, а также работники пограничного контроля в пункте прибытия.

«Качественное тестирование в сочетании с цифровыми пропусками — это еще один способ вернуть доверие клиентов и безопасно восстановить авиасообщение»,

— прокомментировала нововведение глава авиакомпании JetBlue Джоанна Герати.