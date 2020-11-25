Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Авиакомпании изменили правила посадки в самолет 

Lenta.ru 1 час назад
Авиакомпании изменили правила посадки в самолет
Фото: Lenta.ru
Несколько крупнейших мировых авиакомпаний изменили правила посадки в самолет, объявив о выдаче электронных пропусков пассажирам, которые будут свидетельствовать об отсутствии коронавируса у путешественника. Об этом сообщает Financial Times.
По информации издания, в проекте, который направлен на увеличение числа путешествий, будут участвовать такие авиалинии, как United Airlines, Lufthansa, Virgin Atlantic, Swiss Airlines и JetBlue Airways.
Согласно концепции проекта, с декабря пассажиры, получив отрицательный результат теста на COVID-19, могут скачать электронный сертификат с QR-кодом в специальном приложении на телефоне. Затем этот код будут сканировать сотрудники авиаперевозчиков перед посадкой в самолет, а также работники пограничного контроля в пункте прибытия.

«Качественное тестирование в сочетании с цифровыми пропусками — это еще один способ вернуть доверие клиентов и безопасно восстановить авиасообщение», — прокомментировал нововведение глава авиакомпании JetBlue Джоанна Герати (Joanna Geraghty).

Видео дня. Как японцы живут на действующем вулкане
Последние новости
МВД предложило изменить правила сдачи на водительские права МВД предложило изменить правила сдачи на водительские права Армия фельдмаршала Хафтара показала свои Су-24 в цветах ВКС России Армия фельдмаршала Хафтара показала свои Су-24 в цветах ВКС России В России впервые умерли более 500 пациентов с коронавирусом за сутки В России впервые умерли более 500 пациентов с коронавирусом за сутки
Комментарии
Новости путешествий , Lufthansa
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
03:04
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
03:02
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
Новости путешествий
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
13:23
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
Новости путешествий
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
06:40
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
Новости путешествий
Самые опасные железные дороги мира
12:23
Самые опасные железные дороги мира
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение