Авиакомпании изменили правила посадки в самолет 

Несколько крупнейших мировых авиакомпаний изменили правила посадки в самолет, объявив о выдаче электронных пропусков пассажирам, которые будут свидетельствовать об отсутствии коронавируса у путешественника. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, в проекте, который направлен на увеличение числа путешествий, будут участвовать такие авиалинии, как United Airlines, Lufthansa, Virgin Atlantic, Swiss Airlines и JetBlue Airways.

Согласно концепции проекта, с декабря пассажиры, получив отрицательный результат теста на COVID-19, могут скачать электронный сертификат с QR-кодом в специальном приложении на телефоне. Затем этот код будут сканировать сотрудники авиаперевозчиков перед посадкой в самолет, а также работники пограничного контроля в пункте прибытия.