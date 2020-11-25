Авиакомпании изменили правила посадки в самолет 

Несколько крупнейших мировых авиакомпаний изменили правила посадки в самолет, объявив о выдаче электронных пропусков пассажирам, которые будут свидетельствовать об отсутствии коронавируса у путешественника. Об этом сообщает Financial Times.
По информации издания, в проекте, который направлен на увеличение числа путешествий, будут участвовать такие авиалинии, как United Airlines, Lufthansa, Virgin Atlantic, Swiss Airlines и JetBlue Airways.
Согласно концепции проекта, с декабря пассажиры, получив отрицательный результат теста на COVID-19, могут скачать электронный сертификат с QR-кодом в специальном приложении на телефоне. Затем этот код будут сканировать сотрудники авиаперевозчиков перед посадкой в самолет, а также работники пограничного контроля в пункте прибытия.
«Качественное тестирование в сочетании с цифровыми пропусками — это еще один способ вернуть доверие клиентов и безопасно восстановить авиасообщение», — прокомментировал нововведение глава авиакомпании JetBlue Джоанна Герати (Joanna Geraghty).