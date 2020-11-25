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Россиянин рассказал о еде в Крыму по «все включено» 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин рассказал о еде в Крыму по «все включено»
Фото: Lenta.ru
Российский турист, который провел отпуск в одном из санаториев Крыма, рассказал о еде и отдыхе по системе «все включено». Соответствующей информацией он поделился в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
По его словам, в целом кухня и меню в ресторане объекта размещения были разнообразными, вдобавок около блюд стояли таблички с указанием диет. На выдаче всегда было несколько видов салатов и закусок, многочисленные добавки и соусы, а также широкий выбор супов.
При этом на второе в ассортименте были представлены как мясные и рыбные блюда, так и, к примеру, пельмени, плов, вареники. Кроме того, в наличии имелись разнообразные гарниры — от гречки до овощного рагу, а также фрукты и выпечка на десерт.
Наконец в числе представленных напитков в меню были морс или компот, молоко и кисломолочные продукты.

«Наверняка расстрою любителей турецкого отдыха "все включено", но алкогольных напитков здесь нет вообще, это санаторий. И курить на всей территории тоже запрещено», — заключил блогер.

Автор также отметил, что в соответствии с нормами, направленными против распространения коронавируса, в ресторане был установлен посменный режим питания, однако за его соблюдением никто не следил. При этом на входе в помещение производился замер температуры, а также проверялось наличие защитных масок.
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