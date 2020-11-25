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Россиянка выявила главные недостатки пляжей на курортах Турции 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Большинство пляжей на популярных курортах Турции, где отдыхает 80 процентов туристов, имеют существенные недостатки. Российская туристка выявила главные минусы турецких прибрежных зон отдыха и поделилась соответствующей информацией в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Например, по ее словам, почти на всех пляжах Алании присутствуют плиты — в результате приходится всегда использовать обувь для плавания, а при сильных волнах купаться в таких районах небезопасно.
Кроме того, многие прибрежные территории в Турции имеют резкий заход в море, из-за чего там становится некомфортно плавать с маленькими детьми, а также не располагают достаточным количеством теневых зон и чересчур тесны.

«Лежаков так много не только из-за огромного числа туристов, но и потому, что выдержать хотя пару часов под сильным солнцем невыносимо сложно. Спрятаться некуда, как бы ты ни хотел», — отметила путешественница.

Наконец, на многих курортах, добавила автор блога, неравномерно прогревается морская вода.
7 октября россиянка, побывавшая на курорте в Турции, раскрыла необычную схему обмана отдыхающих на пляже. По ее словам, туристы, находившиеся на соседних лежаках, попросили присмотреть за их вещами, пока они якобы пойдут купаться в море. В результате отдыхающие вернулись обратно лишь спустя несколько часов — за это время они также успели сходить на обед и поспать.
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