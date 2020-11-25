Большинство пляжей на популярных курортах Турции, где отдыхает 80 процентов туристов, имеют существенные недостатки. Российская туристка выявила главные минусы турецких прибрежных зон отдыха и поделилась соответствующей информацией в блоге на платформе «Яндекс. Дзен»

Например, по ее словам, почти на всех пляжах Алании присутствуют плиты — в результате приходится всегда использовать обувь для плавания, а при сильных волнах купаться в таких районах небезопасно.

Кроме того, многие прибрежные территории в Турции имеют резкий заход в море, из-за чего там становится некомфортно плавать с маленькими детьми, а также не располагают достаточным количеством теневых зон и чересчур тесны.

«Лежаков так много не только из-за огромного числа туристов, но и потому, что выдержать хотя пару часов под сильным солнцем невыносимо сложно. Спрятаться некуда, как бы ты ни хотел», — отметила путешественница.

Наконец, на многих курортах, добавила автор блога, неравномерно прогревается морская вода.