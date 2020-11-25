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Российская стюардесса перечислила самые нелепые вопросы пассажиров 

Lenta.ru 6 часов назад
Перечислены самые нелепые вопросы пассажиров
Фото: Surachet Shotivaranon / Alamy / Diomedia
Российская стюардесса перечислила самые нелепые просьбы и вопросы пассажиров, которые она слышала в своей адрес во время работы. Соответствующей информацией она поделилась на странице в Instagram.
По ее словам, бортпроводниц нередко шокирует просьба лететь быстрее.

«У всех причины разные: кто-то опаздывает на свадьбу, кто-то на стыковочный рейс, а у кого-то просто плохо ловит Wi-Fi»,

— пояснила автор поста.
Вдобавок, отметила сотрудница авиакомпании, некоторые клиенты стесняются обратиться с претензиями или вопросами к своим попутчикам и в результате просят об этом экипаж — к примеру, один из туристов сообщил, что ему понравилась девушка с соседнего ряда, и хотел с чьей-либо помощью уточнить, не будет ли она против с ним познакомиться.
Наконец, некоторые авиапассажиры, когда опаздывают на рейс с пересадкой, иногда просят связаться с другим самолетом, чтобы его подождали, или требуют дать им телефон, чтобы позвонить домой.
Также стюардесса поделилась историей о том, как один из путешественников после долгой дружеской беседы с членами экипажа попросил их назвать свои настоящие имена.

«Мы с вами уже сколько разговариваем, сделайте одолжение! Это же ненастоящие: Аделина, Рустем, Виталина. Вас же так компания назвала!»

— заявил он.
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