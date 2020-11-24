Названы возможные сроки полного открытия границ

Стало известно, когда могут быть открыты границы по всему миру. Как рассказал гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк, полному возобновлению авиасообщения существенно поспособствует широкое распространение тестирование и внедрение вакцины от коронавируса. Таким образом, полное открытие границ по миру может произойти не ранее середины 2021 года, сообщает Reuters

По словам гендиректора IATA, некоторые авиакомпании планируют сделать вакцинацию от коронавируса обязательным условием для совершения дальнего перелета. В пример он привел австралийскую компанию Qantas, правда, считает эксперт, такому примеру последуют далеко не все, так как это условие может помешать людям путешествовать.

Также Александр де Жюньяк отметил, что а время пандемии авиакомпании во всем мире потеряют около 157 миллиардов долларов.