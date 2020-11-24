Ещё
Далее:
Читайте также:
Как советский футболист изменил ход олимпиады
Как советский футболист изменил ход олимпиады Смотреть ⟶

Эксперт назвал возможные сроки полного открытия границ по миру 

Стелла Шмель 28 минут назад
Названы возможные сроки полного открытия границ
Фото: depositphotos.com
Стало известно, когда могут быть открыты границы по всему миру. Как рассказал гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк, полному возобновлению авиасообщения существенно поспособствует широкое распространение тестирование и внедрение вакцины от коронавируса. Таким образом, полное открытие границ по миру может произойти не ранее середины 2021 года, сообщает Reuters.
По словам гендиректора IATA, некоторые авиакомпании планируют сделать вакцинацию от коронавируса обязательным условием для совершения дальнего перелета. В пример он привел австралийскую компанию Qantas, правда, считает эксперт, такому примеру последуют далеко не все, так как это условие может помешать людям путешествовать.
Также Александр де Жюньяк отметил, что а время пандемии авиакомпании во всем мире потеряют около 157 миллиардов долларов.
Ранее "Рамблер" писал, что популярный курорт России оказался среди худших регионов по коронавирусу.
Видео дня. Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Комментарии
Новости путешествий , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
03:04
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
03:02
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
Новости путешествий
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
13:23
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
Новости путешествий
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
06:40
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
Новости путешествий
Самые опасные железные дороги мира
12:23
Самые опасные железные дороги мира
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение