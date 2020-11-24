Предсказаны сроки открытия границ по всему миру 

Полное открытие границ по всему миру может случиться только к середине 2021 года. Такие сроки спрогнозировал гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк, передает Reuters

Как отметил эксперт, возобновлению авиасообщения поспособствует появление вакцины от коронавируса и широкое распространение тестирования в разных странах мира. Последнее, подчеркнул он, более важно, поскольку некоторые пассажиры могут отказаться от прививок.

В то же время, по словам гендиректора IATA, в мире уже появляются авиакомпании, которые хотят сделать вакцинацию обязательным условием для дальних перелетов. Одной из таких стала австралийская Qantas — однако, уверен де Жуньяк, ее примеру последуют немногие. «Это помешало бы людям путешествовать», — пояснил он.

Гендиректор IATA подсчитал, что за время пандемии авиакомпании во всем мире потеряют порядка 157 миллиардов долларов. По его словам, общее число авиапассажиров в 2020 году сократится с 4,5 миллиарда до 1,8 миллиарда человек и лишь в следующем году постепенно начнет увеличиваться. Доходы от пассажирских перевозок в этом году упадут на 69 процентов и составят 191 миллиард долларов.