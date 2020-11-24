Пассажир с отрицательным ПЦР заразил попутчиков

Пассажир самолета с отрицательным тестом на коронавирус заразил несколько попутчиков во время длительного перелета. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на отчет Министерства здравоохранения Новой Зеландии.

Так, по информации издания, вспышка заражения произошла на 18-часовом рейсе из Дубая, который совершался в сентябре. Как сообщили ученые, инфицированный COVID-19 пассажир сдал тест ПЦР методом и, получив отрицательный результат, отправился в поездку.

Во время полета он передал инфекцию еще четырем пассажирам, которые находились через четыре ряда от него, а также путешествовали в респираторных масках, однако специалисты не смогли установить, в какой именно момент произошло заражении — при посадке перед вылетом, в полете или при высадке туристов после приземления.

Тем не менее, медики заявили, что данный случай является свидетельством того, что путешествовать в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса опасно.

«Эта вспышка демонстрирует возможность распространения SARS-CoV-2 во время авиаперелетов»,

— говорится в отчете.