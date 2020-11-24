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Пассажир с отрицательным тестом на коронавирус заразил попутчиков в самолете 

Lenta.ru 3 часа назад
Пассажир с отрицательным ПЦР заразил попутчиков
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Пассажир самолета с отрицательным тестом на коронавирус заразил несколько попутчиков во время длительного перелета. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на отчет Министерства здравоохранения Новой Зеландии.
Так, по информации издания, вспышка заражения произошла на 18-часовом рейсе из Дубая, который совершался в сентябре. Как сообщили ученые, инфицированный COVID-19 пассажир сдал тест ПЦР методом и, получив отрицательный результат, отправился в поездку.
Во время полета он передал инфекцию еще четырем пассажирам, которые находились через четыре ряда от него, а также путешествовали в респираторных масках, однако специалисты не смогли установить, в какой именно момент произошло заражении — при посадке перед вылетом, в полете или при высадке туристов после приземления.
Тем не менее, медики заявили, что данный случай является свидетельством того, что путешествовать в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса опасно.

«Эта вспышка демонстрирует возможность распространения SARS-CoV-2 во время авиаперелетов»,

— говорится в отчете.
В октябре поход за продуктами во время пандемии коронавируса признали более опасным с точки зрения возможного заражения, чем путешествие на самолете. По мнению ученых, это связано с работой систем вентиляции на борту воздушных судов и рециркуляцией воздуха. Также они напомнили, что важно использовать средства индивидуальной защиты.
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