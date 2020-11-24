Названы направления отпуска россиян в 2021 году

Ассоциации туроператоров России. Российские туристы грядущим летом массово ринутся в отпуск по нескольким направлениям — туроператоры определили трех лидеров сезона 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор национального туроператора АЛЕАН Илья Уманский, пишет портал

Согласно его прогнозу, в число лидирующих маршрутов по акции раннего бронирования войдут Сочи, Крым и Анапа. «На эти направления придется около 60 процентов всех летних продаж», — пояснил специалист.

Собеседник портала также отметил, что средняя продолжительность поездок, вероятнее всего, увеличится до десяти дней, так как более половины туристов предпочтут путешествия на личном автомобиле — более того, на сегодняшний день уже каждая пятая заявка на следующее лето приходится на отель с собственной парковкой.

Вдобавок, заметил Уманский, путешественники интересуются преимущественно объектами размещения в категории пяти и четырех звезд.