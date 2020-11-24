Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶

Россияне массово ринутся в отпуск по трем направлениям в 2021 году 

Lenta.ru 2 часа назад
Названы направления отпуска россиян в 2021 году
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Российские туристы грядущим летом массово ринутся в отпуск по нескольким направлениям — туроператоры определили трех лидеров сезона 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор национального туроператора АЛЕАН Илья Уманский, пишет портал Ассоциации туроператоров России.
Согласно его прогнозу, в число лидирующих маршрутов по акции раннего бронирования войдут Сочи, Крым и Анапа. «На эти направления придется около 60 процентов всех летних продаж», — пояснил специалист.
Собеседник портала также отметил, что средняя продолжительность поездок, вероятнее всего, увеличится до десяти дней, так как более половины туристов предпочтут путешествия на личном автомобиле — более того, на сегодняшний день уже каждая пятая заявка на следующее лето приходится на отель с собственной парковкой.
Вдобавок, заметил Уманский, путешественники интересуются преимущественно объектами размещения в категории пяти и четырех звезд.
20 ноября эксперты журнала National Geographic опубликовали рейтинг лучших стран, которые стоит посетить туристам в 2021 году. Великобритания вошла в топ-25 сразу в нескольких направлениях. Например, восточный город Ковентри стал лидером в номинации «Культура и история», пеший маршрут вдоль побережья Англии (England Coast Path) — в номинации «Семейное путешествие», а Шотландия, по мнению жюри, оказалась самой красивой с точки зрения природных пейзажей.
Видео дня. Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Последние новости
В России утвердили изменения в права и другие документы для водителей В России утвердили изменения в права и другие документы для водителей Суточный прирост заражений коронавирусом увеличился почти в три раза в России Суточный прирост заражений коронавирусом увеличился почти в три раза в России Американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в российские воды Американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в российские воды
Комментарии
Новости путешествий , National Geographic
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
03:04
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
03:02
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
Новости путешествий
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
13:23
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
Новости путешествий
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
06:40
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
Новости путешествий
Самые опасные железные дороги мира
12:23
Самые опасные железные дороги мира
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение