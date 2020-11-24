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Таиланд решил, что это дорого. Россиянам упрощают въезд в страну 

Konkurent.ru 4 часа назад
Россиянам упрощают въезд в Таиланд
Фото: Konkurent.ru
Власти Таиланда смягчают требования к иностранным, в том числе российским туристам. В частности, правительство королевства приняло решение относительно денежных средств на банковском счету путешественников, сообщает KONKURENT.RU.
Ранее сообщалось, что для получения визы турист должен иметь на счету в банке не менее 500 тыс. батов (1,3 млн рублей). Сейчас правительство Таиланда смягчило эти требования. Заявитель должен предоставить оригинал выписки из банка с указанием конечного баланса не менее 20 тыс. батов на человека (примерно $700).
При этом посольство Таиланда в Москве или консульства королевства в других городах России оставляют за собой право запросить дополнительные документы, если сочтут это необходимым, а также отклонить любое заявление без какого-либо предубеждения.
На прошлой неделе Министерство иностранных дел Таиланда обнародовало подробности получения специальных туристических виз. В ведомстве подчеркивали, что новые правила въезда не зависят от эпидемиологической ситуации в той или иной стране. Поэтому воспользоваться возможностью отдохнуть на популярных пляжах могут и российские, а значит, приморские туристы.
Так, специальную туристическую визу можно получить сроком на 60 дней с возможностью продления еще на 30 дней. Схема получения визы следующая: потенциальному путешественнику необходимо предоставить медицинскую страховку, покрывающую расходы на сумму до 400 тыс. батов ($13,2 тыс.), а также страховой полис с покрытием лечения от коронавируса на 3 млн батов ($100 тыс.). Также необходим документ, подтверждающий бронь в платном карантине, стоимость которого составляет от 28 до 290 тыс. батов (от $928 до $9,6 тыс.).
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Новости путешествий , Газета "Конкурент"
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