Стюардесса поведала, что происходит в туалете самолета 

Российская стюардесса рассказала о неприятных ситуациях, которые могут произойти в туалете на борту самолета. Она перечислила их в видеоролике на своей странице в TikTok

В частности, бортпроводница оценила риск засасывания пассажира в туалет — девушка вспомнила историю с пианистом Лукой Затравкиным, застрявшим в уборной самолета в 2019 году, и сказала, что такое явление маловероятно. По ее словам, вакуум возникает только в том случае, если тело человека «идеально соответствует унитазному отверстию».

«Эффект тяги может возникнуть, но не до такой степени, чтобы засосать человека. Ну, во всяком случае, дальше вы не пройдете, просто прилипнете и все», — подытожила сотрудница авиакомпании.

Также стюардесса рассказала о том, куда на самом деле девается содержимое унитаза во время полетов.