Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶

Стюардесса поведала, что происходит в туалете самолета 

Lenta.ru 1 час назад
Стюардесса поведала, что происходит в туалете самолета
Фото: Lenta.ru
Российская стюардесса рассказала о неприятных ситуациях, которые могут произойти в туалете на борту самолета. Она перечислила их в видеоролике на своей странице в TikTok.
В частности, бортпроводница оценила риск засасывания пассажира в туалет — девушка вспомнила историю с пианистом Лукой Затравкиным, застрявшим в уборной самолета в 2019 году, и сказала, что такое явление маловероятно. По ее словам, вакуум возникает только в том случае, если тело человека «идеально соответствует унитазному отверстию».

«Эффект тяги может возникнуть, но не до такой степени, чтобы засосать человека. Ну, во всяком случае, дальше вы не пройдете, просто прилипнете и все», — подытожила сотрудница авиакомпании.

Также стюардесса рассказала о том, куда на самом деле девается содержимое унитаза во время полетов.

«Отходы накапливаются в специальной емкости, но иногда эти емкости дают протечку, и содержимое отправляется в свободный полет в виде небольших кусочков льда», — отметила девушка.

Видео дня. Самые грязные вещи в гостиничных номерах
Последние новости
Российский миротворец получил ранения в Нагорном Карабахе Российский миротворец получил ранения в Нагорном Карабахе На все смартфоны россиян обязали устанавливать 16 отечественных приложений На все смартфоны россиян обязали устанавливать 16 отечественных приложений Путин подписал закон о налоге для богатых Путин подписал закон о налоге для богатых
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
03:04
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
03:02
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
Новости путешествий
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
13:23
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
Новости путешествий
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
06:40
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
Новости путешествий
Самые опасные железные дороги мира
12:23
Самые опасные железные дороги мира
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение