Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

В Доминикане вводят электронную анкету для туристов 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Доминикане вводят электронную анкету для туристов
Фото: runews24.ru
Министерство туризма Доминиканы анонсировало введени с 29 ноября электронной анкеты для туристов, въезжающих в страну, сообщает Турпром.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, анкета должна консолидировать всю информацию, ранее содержащуюся в международной проездной карте (документ миграционной службы), таможенной декларации и медицинском свидетельстве путешественника.
Форма должна быть заполнена до этапа миграционного контроля. После этого пассажиру отправят QR-код, который будет отсканирован властями в порту въезда или авиакомпаниями при регистрации на рейс.
Анкету можно заполнить в любое время с момента покупки авиабилета. В доминиканских воздушных гаванях предоставляется бесплатный доступ в интернет, чтобы туристы могли сделать это по прибытии в страну.
Министерство туризма Доминиканской Республики уже запустило для удобства путешественников страницу с подробным видео-руководством по заполнению анкеты.
Также в ведомстве предупредили, что в период с 29 ноября 2020 года по 1 января 2021 года будут обслуживать два типа регистрационных документов: текущие на физическом носителе и новую электронную форму. Потом цифровая станет единственной и обязательной.
Официально власти России Доминикану для туристов не открывали, и прямые рейсы в эту карибскую страну пока не разрешали. Однако, по словам экспертов, многое указывает на то, что это в ближайшее время может произойти.
Видео дня. Самые грязные вещи в гостиничных номерах
Последние новости
Сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска покинули ЛДПР Сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска покинули ЛДПР Российское ПО появится на всех продаваемых в стране гаджетах Российское ПО появится на всех продаваемых в стране гаджетах Россиян призвали отказаться от шампанского в новогоднюю ночь Россиян призвали отказаться от шампанского в новогоднюю ночь
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
03:04
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
03:02
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
Новости путешествий
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
13:23
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
Новости путешествий
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
06:40
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
Новости путешествий
Самые опасные железные дороги мира
12:23
Самые опасные железные дороги мира
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение