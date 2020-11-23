В Доминикане вводят электронную анкету для туристов 

Министерство туризма Доминиканы анонсировало введени с 29 ноября электронной анкеты для туристов, въезжающих в страну, сообщает Турпром.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, анкета должна консолидировать всю информацию, ранее содержащуюся в международной проездной карте (документ миграционной службы), таможенной декларации и медицинском свидетельстве путешественника.

Форма должна быть заполнена до этапа миграционного контроля. После этого пассажиру отправят QR-код, который будет отсканирован властями в порту въезда или авиакомпаниями при регистрации на рейс.

Анкету можно заполнить в любое время с момента покупки авиабилета. В доминиканских воздушных гаванях предоставляется бесплатный доступ в интернет, чтобы туристы могли сделать это по прибытии в страну.

Министерство туризма Доминиканской Республики уже запустило для удобства путешественников страницу с подробным видео-руководством по заполнению анкеты.

Также в ведомстве предупредили, что в период с 29 ноября 2020 года по 1 января 2021 года будут обслуживать два типа регистрационных документов: текущие на физическом носителе и новую электронную форму. Потом цифровая станет единственной и обязательной.

Официально власти России Доминикану для туристов не открывали, и прямые рейсы в эту карибскую страну пока не разрешали. Однако, по словам экспертов, многое указывает на то, что это в ближайшее время может произойти.