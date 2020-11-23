Москвичи попали в снежный плен в Абхазии 

Туристы из Москвы попали в снежный плен в горах Абхазии. Об этом говорится на официальном сайте МЧС республики.

Инцидент произошел в районе каньона Хашупсе. Двоих москвичей, отправившихся в поход, настиг мощный снегопад. Они смогли оповестить об этом спасателей лишь спустя три дня.

Спасательная операция в воскресенье, 22 ноября, длилась всю ночь. Сотрудники ведомства в течение четырех часов шли по двухметровому снегу, прежде чем обнаружили место стоянки путешественников. На момент прихода работников МЧС состояние россиян было удовлетворительным.