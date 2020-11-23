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Иностранцы восхитились стюардессой из РФ в бикини 

Lenta.ru 5 часов назад
Иностранцы восхитились стюардессой из РФ в бикини
Фото: @alia.stewardess
Стюардесса российского происхождения попозировала перед камерой на пляже и привела иностранных пользователей сети в восторг. Фото появилось в Instagram-аккаунте @flight_attendants_after_work, освещающем досуг бортпроводниц.
На снимке девушка сидит на камнях на фоне моря и скал в черном бикини и белой кепке бренда Balenciaga. Ее образ дополнен золотой цепочкой и кольцом на среднем пальце.
Зарубежные подписчики аккаунта удивились внешности сотрудницы авиакомпании и бросились делать ей комплименты.
@alia.stewardess

«Ооооо, какая ты красивая!», «Потрясающая женщина», «Наслаждайся своим отдыхом», «Прекрасная у тебя фигурка», «Каким спортом ты занимаешься? Я тоже хочу такое тело!» — писали они в комментариях.

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