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Нетрезвые туристки избили людей в Турции 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Нетрезвые туристки избили людей в Турции
Фото: Lenta.ru
В Турции три туристки напали на старика и полицейских после того, как перебрали с алкоголем, и избили их на глазах прохожих. Об этом сообщает Milliyet.
По информации местной газеты, инцидент произошел в Анталье возле часовой башни в районе Калекапыси. Неизвестные девушки избили местного 80-летнего мужчину, ссылаясь на то, что он их преследовал. Тем не менее, как заявили свидетели, путешественницы просто слишком много выпили и не понимали, что делают.
Увидевшие происходящее владельцы магазинов вызвали на место происшествия полицию, и агрессивные туристки перекинулись на сотрудников правоохранительных органов. Иностранки спорили с ними, а затем одна из подруг напала и на стражей порядка.
В источнике не сообщается, чем закончился инцидент, однако известно, что пострадавший пенсионер, сел в трамвай и уехал, отказавшись от помощи.
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