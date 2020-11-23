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Москвичи попали в снежный плен в Абхазии 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Москвичи попали в снежный плен в Абхазии
Фото: Lenta.ru
Московские туристы попали в снежный плен в горах Абхазии. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС республики.
Инцидент произошел в районе каньона Хашупсе. Двоих москвичей, отправившихся в поход, настиг мощный снегопад, о чем они смогли сообщить спасателям лишь спустя три дня.
Спасательная операция в воскресенье, 22 ноября, длилась всю ночь — сотрудники ведомства в течение четырех часов шли по двухметровому снегу, прежде чем обнаружили место стоянки путешественников. На момент прихода работников МЧС состояние пропавших россиян было удовлетворительным.
19 ноября сообщалось, что российская туристка раскрыла преимущества и риски отпуска в Сочи и Абхазии в зимний период. В первую очередь, по ее словам, путешествие не в туристический сезон может обойтись в 5-10 раз дешевле, чем летом. Вдобавок у отдыхающих появится возможность увидеть все достопримечательности в уникальных условиях.
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