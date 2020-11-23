Москвичи попали в снежный плен в Абхазии 

Московские туристы попали в снежный плен в горах Абхазии. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС республики.

Инцидент произошел в районе каньона Хашупсе. Двоих москвичей, отправившихся в поход, настиг мощный снегопад, о чем они смогли сообщить спасателям лишь спустя три дня.

Спасательная операция в воскресенье, 22 ноября, длилась всю ночь — сотрудники ведомства в течение четырех часов шли по двухметровому снегу, прежде чем обнаружили место стоянки путешественников. На момент прихода работников МЧС состояние пропавших россиян было удовлетворительным.