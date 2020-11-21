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Таиланд открывает двери для туристов-зимовщиков 

TourDom 9 часов назад
Таиланд открывается для туристов-зимовщиков из РФ
Фото: depositphotos.com
Посольство Таиланда в Москве опубликовало на своем сайте условия выдачи туристических виз категории TR российским гражданам. Информация о готовности королевства оформлять такие разрешения на въезд появилась еще неделю назад.
Хорошая новость в том, что изначальное требование к соискателям — иметь на банковском счете эквивалент не менее 500 тыс. бат, заметно смягчено. Теперь туристам достаточно показать наличие лишь 20 тыс. бат. Однако после въезда в Таиланд придется провести две недели в карантинном отеле, поэтому предложение актуально лишь для путешественников-лонгстееров, отправляющихся в ЮВА на зимовку.
Другое неудобство — отсутствие соглашения о возобновлении авиасообщения, добираться придется стыковочными рейсами.
В другой дальней стране, популярной у любителей зимнего пляжного отдыха — Мексике, строгих ковидных ограничений на въезд иностранных гостей не предусмотрено, нужно лишь заполнить специальную форму о состоянии здоровья. Прямых авиарейсов из Москвы в Канкун пока нет, зато теперь возможен стыковочный перелет через турецкий Стамбул.
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