Таиланд открывается для туристов-зимовщиков из РФ

Посольство Таиланда в Москве опубликовало на своем сайте условия выдачи туристических виз категории TR российским гражданам. Информация о готовности королевства оформлять такие разрешения на въезд появилась еще неделю назад.

Хорошая новость в том, что изначальное требование к соискателям — иметь на банковском счете эквивалент не менее 500 тыс. бат, заметно смягчено. Теперь туристам достаточно показать наличие лишь 20 тыс. бат. Однако после въезда в Таиланд придется провести две недели в карантинном отеле, поэтому предложение актуально лишь для путешественников-лонгстееров, отправляющихся в ЮВА на зимовку.

Другое неудобство — отсутствие соглашения о возобновлении авиасообщения, добираться придется стыковочными рейсами.

В другой дальней стране, популярной у любителей зимнего пляжного отдыха — Мексике, строгих ковидных ограничений на въезд иностранных гостей не предусмотрено, нужно лишь заполнить специальную форму о состоянии здоровья. Прямых авиарейсов из Москвы в Канкун пока нет, зато теперь возможен стыковочный перелет через турецкий Стамбул.