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Раскрыты главные запреты для девушек в форме стюардесс 

Lenta.ru 54 минуты назад
Российская бортпроводница раскрыла главные запреты для стюардесс, связанные с рабочей формой. Девушка рассказала о правилах ее ношения видеоролике на своей странице в TikTok.
Как отметила Евгения, стюардессам нельзя использовать форменную одежду в гражданской жизни — например, выходить в ней на прогулку или в магазин. Помимо того, в форме запрещается курить, а также комбинировать ее с предметами личного гардероба. «Я не смогу надеть джинсы и форменное пальто вместе», — пояснила блогерша.
Кроме того, девушка перечислила главные требования к внешнему виду сотрудниц авиакомпаний на борту. «Длина ногтей может быть не более трех миллиметров, цвет близкий к натуральному, а накладные ресницы и вовсе запрещены», — рассказала бортпроводница.
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Новости путешествий , Видео
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