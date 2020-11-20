Российская бортпроводница раскрыла главные запреты для стюардесс, связанные с рабочей формой. Девушка рассказала о правилах ее ношения видеоролике на своей странице в TikTok

Как отметила Евгения, стюардессам нельзя использовать форменную одежду в гражданской жизни — например, выходить в ней на прогулку или в магазин. Помимо того, в форме запрещается курить, а также комбинировать ее с предметами личного гардероба. «Я не смогу надеть джинсы и форменное пальто вместе», — пояснила блогерша.

Кроме того, девушка перечислила главные требования к внешнему виду сотрудниц авиакомпаний на борту. «Длина ногтей может быть не более трех миллиметров, цвет близкий к натуральному, а накладные ресницы и вовсе запрещены», — рассказала бортпроводница.