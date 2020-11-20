Собчак рассказала об опасности для россиян в Дубае 

Телеведущая Ксения Собчак рассказала об опасностях, в которыми могут столкнуться российские туристы при перелете в Дубай. Своим мнением звезда поделилась на личной странице Instagram.

В посте Собчак рассказала историю о том, что ее близкая подруга переболела коронавирусом за неделю до перелета. Женщина сделала несколько ПЦР-тестов и других анализов крови, которые показали наличие большого количества антител. Однако тесты, сделанные при перелете в Дубай, выдали совершенно другие результаты.

Собчак, которая отправилась в путешествие вместе с этой подругой, посоветовала ей не предпринимать никаких действий, потому что очевидно, что произошла ошибка в системе.

На следующий день женщине позвонили три раза с дубайских номеров, на которые не ответила. И тогда она самостоятельно снова сдала тест, который показал отрицательный результат.

«То есть тупо ошибка, которая могла стоить человеку отдыха! Но! Самое главное! В отель так никто и не пришел! На обратном вылете никто ничего не спросил! То есть человеку, въехавшему в Дубай с положительным тестом, грозит только три звонка в день»,

— возмутилась телеведущая.