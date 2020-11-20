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Россиянка назвала причину для отдыха в Турции в 2021 году 

Мария Грибова 2 часа назад
Россиянка назвала причину для отдыха в Турции
Фото: РИА Новости
Россиянка, которая живет в Турции вместе с семьей, сообщила, что до конца 2021 года отдыхать на курорте будет дешево. Информацией девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Россиянка рассказала, что стоимость будет низкой как для пакетных туров, так и для самостоятельно организованных поездок. Однако она добавила, что на весну и лето 2021 года цены на проживание в отелях никто пока менять не будет.
Автор блога также рассказала, что в следующем году в Турции планировалось введение дополнительного двухпроцентного налога на проживание в отелях и все оказываемые ими услуги, в связи с чем ожидался рост стоимости путевок более чем на два процента. Однако правительство отложило нововведение на год.
Ранее «Рамблер» писал о том, что россиянка рассказала о печальном зрелище в Турции.
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