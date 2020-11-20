Россиянка назвала причину для отдыха в Турции

Россиянка, которая живет в Турции вместе с семьей, сообщила, что до конца 2021 года отдыхать на курорте будет дешево. Информацией девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Россиянка рассказала, что стоимость будет низкой как для пакетных туров, так и для самостоятельно организованных поездок. Однако она добавила, что на весну и лето 2021 года цены на проживание в отелях никто пока менять не будет.

Автор блога также рассказала, что в следующем году в Турции планировалось введение дополнительного двухпроцентного налога на проживание в отелях и все оказываемые ими услуги, в связи с чем ожидался рост стоимости путевок более чем на два процента. Однако правительство отложило нововведение на год.