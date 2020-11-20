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Собчак рассказала о скрытой опасности для россиян в Дубае 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Собчак рассказала об опасности для россиян в Дубае
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак рассказала о скрытых опасностях, с которыми могут столкнуться россияне при полетах в Дубай. Пост опубликован на странице звезды в Instagram.
Собчак начала историю с того, что все тесты на коронавирус при въезде в Арабские Эмираты — «полная хрень». Она объяснила, что ее близкая подруга переболела коронавирусом за неделю до перелета: женщина сделала несколько ПЦР-тестов и других анализов крови из пальца и вены, которые показали наличие большого количества антител. Однако тесты, сделанные при перелете в Дубай, выдали совершенно другие данные.

«Через сутки приходит ласковое СМС: мол, у вас всех тесты отрицательные, а у нее — положительный. Типа переходите по ссылке, мы вам всем расскажем, что делать», — прокомментировала Собчак.

Ведущая, путешествующая в компании с этой подругой, посоветовала ей не предпринимать никаких действий, потому что очевидно, что произошла ошибка в системе. На следующий день женщине на телефон трижды позвонили с разных дубайских номеров, но она не брала трубку. Вместо этого подруга Собчак сделала дополнительный анализ самостоятельно — он показал отрицательный результат.

«То есть тупо ошибка, которая могла стоить человеку отдыха! Но! Самое главное! В отель так никто и не пришел! На обратном вылете никто ничего не спросил! То есть человеку, въехавшему в Дубай с положительным тестом, грозит только три звонка в день от мудил», — заключила ведущая.

По словам Собчак, один из ее «самых сознательных» приятелей все-таки перешел по ссылке. После этого за ним в отель приехали пять «закутанных арабов», и три недели из всего отдыха он прожил в «ковидной халупе». При этом позже ему сказали, что положительный результат теста оказался ошибкой.
Журналистка отметила, что Дубай — «офигенный город» и курорт для коронавирусных диссидентов. Однако для полного счастья необходимо выключить телефон, добавила Собчак.
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Новости путешествий , Ксения Собчак
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