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Россиянка назвала главную причину для отдыха в Турции в 2021 году 

Lenta.ru 3 часа назад
Россиянка назвала главную причину для отдыха в Турции
Фото: Мама на море / Яндекс.Дзен
Россиянка, живущая в Турции вместе с семьей, заявила, что как минимум до конца 2021 года отдыхать на курортах страны будет дешево. Соответствующей информацией она поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».
По ее словам, это главная причина, по которой стоит провести там отпуск. Причем стоимость будет низкой как для пакетных туров, так и для самостоятельно организованных поездок.

«На весну-лето 2021 цены на проживание в турецких отелях пока никто менять не собирается. Сейчас все думают только о том, как пережить эту зиму», — пояснила автор поста.

Блогерша рассказала, что в следующем году в Турции планировалось введение дополнительного двухпроцентного налога на проживание в отелях и все оказываемые ими услуги, в связи с чем ожидался рост стоимости путевок более чем на два процента. Однако в связи с пандемией доходы туристической отрасли значительно сократились, и правительство отложило нововведение на год.
13 ноября сообщалось, что россиянин, отдохнувший в Турции, сравнил отель с курятником и пожаловался на побои турок. Он отдыхал в четырехзвездочном отеле в Кемере за 31 тысячу рублей в неделю на одного. В первый же день, по словам туриста, на него напали возле бассейна шестеро турок и избили.
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