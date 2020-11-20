Россиянка назвала главную причину для отдыха в Турции

Россиянка, живущая в Турции вместе с семьей, заявила, что как минимум до конца 2021 года отдыхать на курортах страны будет дешево. Соответствующей информацией она поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен»

По ее словам, это главная причина, по которой стоит провести там отпуск. Причем стоимость будет низкой как для пакетных туров, так и для самостоятельно организованных поездок.

«На весну-лето 2021 цены на проживание в турецких отелях пока никто менять не собирается. Сейчас все думают только о том, как пережить эту зиму», — пояснила автор поста.

Блогерша рассказала, что в следующем году в Турции планировалось введение дополнительного двухпроцентного налога на проживание в отелях и все оказываемые ими услуги, в связи с чем ожидался рост стоимости путевок более чем на два процента. Однако в связи с пандемией доходы туристической отрасли значительно сократились, и правительство отложило нововведение на год.