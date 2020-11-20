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Россиянам пообещали рассказать про разведение лохов 

Lenta.ru 4 часа назад
Россиянам пообещали рассказать про разведение лохов
Фото: ОТР
Российское село Лох, находящееся в Саратовской области, занялось развитием туризма. Об этом местные жители рассказали телеканалу ОТР.
Жители населенного пункта заявили, что устраивают для приезжих необычные экскурсии. Так, например, Сергей Кислин проводит прогулки по селу и рассказывает о его истории. По словам мужчины, Лох получило свое название благодаря форели в местной речке, которую называли «лошок».

«Разводить лохов — это было разводить речную форель», — сказал он, отметив, что ловить рыбу когда-то можно было даже руками.

Пчеловод Геннадий Моторин предложил гостям посетить его пасеку, приобрести мед и даже поспать вместе с пчелами в специальной пристройке. Он пообещал, что такая процедура принесет пользу здоровью.

«В улье сетка металлическая снизу и сверху. Человека не ужалят. (…) Во-первых, чувствуешь запах пчелиного улья, вибрацию. Ты лежишь, а они работают, жужжат», — рассказал он.

Еще один житель села Юрий Карамзин построил во дворе своего дома парк неправильных скульптур, где есть статуя жадного Будды, велосипедиста-неудачника и печального ангела. Он отметил, что не берет с посетителей фиксированной платы за посещение — каждый может пожертвовать, сколько захочет.
Ранее сообщалось, что село Лох попало в топ населенных пунктов с самыми смешными названиями. Кроме него в рейтинге оказались хутор Веселая Жизнь на Кубани, село Балдейка в Удмуртии, деревня Бодуны в Смоленской области и деревня Жадины в Новгородской области.
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