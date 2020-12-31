«Экипажу разрешено „бить“ пассажиров»

"Приходится ли экипажу вызывать полицию по прилету? — Да! Приходится ли нам иногда физически «заламывать» непослушных пассажиров? -Да! Проходим ли мы специальное обучение по техникам RDP (restrain descriptive passenger), при которых пассажир получит меньше всего забоев?-Да! И, уж, поверьте это любимый тренинг стюардесс",
"Так что, в это сложно поверить, но действительно экипажу разрешается «бить» пассажиров. Но только в очень особых случаях:
— пассажир физически угрожает и нападает на окружающих и экипаж
— сексуальное домогательство и обнажение неподобающих частей тела".
"На борту каждого самолета имеется так называемый restrain kit, который включает: две пары наручников, три резиновые веревки для ног и ножик (для разрезания даных верёвок в случае экстренной эвакуации). И если пассажиру «повезло» быть одетым в наручники, то первое правило: до прилёта ни при каких обстоятельствах нельзя снимать с него наручники, даже если «я так больше не буду. Честно» и даже если «очень нужно в туалет»".
"Правило второе: возле disruptive passenger всегда должен сидеть один из членов экипажа, меняющийся каждые 30 минут.
Правило третье: по прибытию в аэропорт такого бунтаря ожидает полиция (которой сообщил капитан ещё во время рейса) и долгожданный отпуск, который уже не состоится.
Лично в моем опыте за 7 лет таких случаев не было. Это бывает ооооочень редко, но всё же бывает))",