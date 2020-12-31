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«Экипажу разрешено „бить“ пассажиров»: стюардесса объяснила, почему клиент не всегда прав 

Мира Маркина 1 час назад
«Экипажу разрешено „бить“ пассажиров»
Фото: @lady_asad
Русская стюардесса под ником @lady_asad в Instagram рассказала, почему клиент не всегда прав. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Многие пассажиры уверены, что бортпроводники должны выполнять все их прихоти. Однако на самом деле это суждение далеко от истины, что подтвердила стюардесса авиакомпании Emirates (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.):

"Приходится ли экипажу вызывать полицию по прилету? — Да! Приходится ли нам иногда физически «заламывать» непослушных пассажиров? -Да! Проходим ли мы специальное обучение по техникам RDP (restrain descriptive passenger), при которых пассажир получит меньше всего забоев?-Да! И, уж, поверьте это любимый тренинг стюардесс",

— откровенно призналась девушка.
Для тех подписчиков, кто не совсем понял, о чем говорит @lady_asad, стюардесса высказалась максимально прямолинейно:

"Так что, в это сложно поверить, но действительно экипажу разрешается «бить» пассажиров. Но только в очень особых случаях:

— пассажир физически угрожает и нападает на окружающих и экипаж

— сексуальное домогательство и обнажение неподобающих частей тела".

Далее бортпроводница рассказала о том, какие приспособления используют ее коллеги для того, чтобы остановить пассажира, который представляет угрозу для других:

"На борту каждого самолета имеется так называемый restrain kit, который включает: две пары наручников, три резиновые веревки для ног и ножик (для разрезания даных верёвок в случае экстренной эвакуации). И если пассажиру «повезло» быть одетым в наручники, то первое правило: до прилёта ни при каких обстоятельствах нельзя снимать с него наручники, даже если «я так больше не буду. Честно» и даже если «очень нужно в туалет»".

По словам россиянки, за провинившимся пассажиром в течение всего полета следит кто-то из членов экипажа, а после посадки его передают сотрудникам правоохранительных органов.

"Правило второе: возле disruptive passenger всегда должен сидеть один из членов экипажа, меняющийся каждые 30 минут.

Правило третье: по прибытию в аэропорт такого бунтаря ожидает полиция (которой сообщил капитан ещё во время рейса) и долгожданный отпуск, который уже не состоится.

Лично в моем опыте за 7 лет таких случаев не было. Это бывает ооооочень редко, но всё же бывает))",

— призналась стюардесса.
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Новости путешествий , Emirates , МВД
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