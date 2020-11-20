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Отдохнувшая в Турции россиянка рассказала об опечалившем ее зрелище 

Lenta.ru 1 час назад
Туристка в Турции рассказала о печальном зрелище
Фото: Летаем сами / Яндекс.Дзен
Российская туристка, отдохнувшая в Турции в октябре, рассказала о «печальном зрелище», которое она наблюдала в городе Мармарис во время отпуска. Соответствующей информацией женщина поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Путешественница сообщила, что по пути на одну из местных смотровых площадок наткнулась на недостроенный отель, неподалеку от которого на берегу моря стояли туристические палатки. При этом россиянка не смогла выяснить, кто именно в них живет — отдыхающие или местные жители.

«Но, если честно, мне пришло в голову, что это и не кемпинг вовсе. Почему-то складывалось впечатление, что люди живут в этих палатках достаточно долго», — заметила она.

Автору блога казалось, что у некоторых турок в текущем году «все было настолько плохо», что многие из них были вынуждены переселиться на улицу в палатки.
20 ноября в Турции вводятся новые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса — они будут в основном распространяться на местных жителей. Россиян, которые отдыхают по системе «все включено», они практически не затронут. Но туристов, которые снимают частные апартаменты, часть ограничительных мер все-таки коснется — к примеру, им придется учитывать, что все турецкие кафе и рестораны в городах теперь будут работать с 10:00 до 20:00. Еда будет продаваться только на вынос либо с доставкой на дом или в отель.
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Новости путешествий , Яндекс
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