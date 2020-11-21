Бывшая стюардесса одной из российских авиакомпаний, которая сейчас проходит обучение в летном училище, под ником @vladushka_fly рассказала в Instagram о самых лучших пассажирах. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

По словам девушки, самыми приятными клиентами оказываются люди, которые сами работают бортпроводниками (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

"Я серьезно. Бортпроводники, которые летят в качестве пассажиров — самая благодарная наша публика. Они — те самые лапочки, кошечки и зайки. Вот я, например, когда лечу пассажиром — самый тихий и спокойный человек на борту".

Россиянка объяснила свою позицию, — таким пассажирам не нужно ничего объяснять, они сами с удовольствием соблюдает все правила поведения на борту и не спорят со стюардессами:

"Я пристёгиваюсь тогда, когда этого требует табло. Мне не нужно напоминать убрать откидной столик, открыть шторку на иллюминаторе или привести спинку кресла в вертикальное положение. Я никогда не нажму на кнопку вызова и даже если захочу чаю, прийду сама на заднюю кухню со своим стаканчиком и чайным пакетом и просто попрошу налить кипятка. Скажу даже больше — я не буду просить курицу, если осталась только рыба и всегда оставлю после себя чистый туалет".

Помимо прочего, @vladushka_fly признается, что нередко старается помогать стюардессам, даже если сама является пассажиром:

"Помню историю, как я успокаивала целых три ряда в Победе, когда наш самолёт ушёл на второй круг. Мне было весело и несложно, а пассажирам стало сразу спокойнее, когда я почти полукриком донесла: «Успокойтесь сейчас же! Я бортпроводник!». Девочки из Победы тогда были благодарны))".

По словам стюардессы, ее коллеги ведут себя также и всегда готовы оказать помощь: