"Я серьезно. Бортпроводники, которые летят в качестве пассажиров — самая благодарная наша публика. Они — те самые лапочки, кошечки и зайки. Вот я, например, когда лечу пассажиром — самый тихий и спокойный человек на борту".
"Я пристёгиваюсь тогда, когда этого требует табло. Мне не нужно напоминать убрать откидной столик, открыть шторку на иллюминаторе или привести спинку кресла в вертикальное положение. Я никогда не нажму на кнопку вызова и даже если захочу чаю, прийду сама на заднюю кухню со своим стаканчиком и чайным пакетом и просто попрошу налить кипятка. Скажу даже больше — я не буду просить курицу, если осталась только рыба и всегда оставлю после себя чистый туалет".
"Помню историю, как я успокаивала целых три ряда в Победе, когда наш самолёт ушёл на второй круг. Мне было весело и несложно, а пассажирам стало сразу спокойнее, когда я почти полукриком донесла: «Успокойтесь сейчас же! Я бортпроводник!». Девочки из Победы тогда были благодарны))".
"Запомнился случай, как мы перевозили наших коллег из Роял Флайт (кстати кто-то из них меня читает, привет вам, ребятушки, я вас помню). Так вот стоим мы на задней кухне болтаем с одним из них. И тут я в разговоре вспоминаю, что пора пойти проверить туалет. А мой коллега-пассажир отвечает: «Да я 5 минут назад там все проверил, клинексы поменял, бумагу новую поставил». Я тогда обалдела))) вот это солидарность, вот это командный дух".