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Раскрыты лучшие страны для посещения в 2021 году 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты лучшие страны для посещения в 2021 году
Фото: Lenta.ru
Эксперты журнала National Geographic опубликовали рейтинг лучших стран, которые стоит посетить туристам в 2021 году. Об этом сообщается на сайте издания.
В этом году номинации были разделены на пять категорий: «Устойчивое развитие», «Природа», «Приключения», «Культура и история» и «Семейное путешествие».
Так, Великобритания вошла в топ-25 сразу в нескольких направлениях. Например, восточный город Ковентри стал лидером в номинации «Культура и история», пеший маршрут вдоль побережья Англии (England Coast Path) — в номинации «Семейное путешествие», а Шотландия, по мнению жюри, оказалась самой красивой с точки зрения природных пейзажей.
Также известно, что в категорию «Устойчивое развитие» попали Финляндия, Греция, Дания, Новая Каледония, Германия, Африка и штат Колорадо в США. При этом в категорию «Природа» включили Великобританию, Южную Африку, Мичиган (США), Канаду, Бразилию и Австралию.
Лучшими в плане приключений стали Гренландия, Антарктида, Доминика, Грузия, Аргентина и Турция, а в номинации «Культура и история» победили Великобритания, Португалия, остров Гуам, Нью-Мексико (США), Испания, Южная Корея, Оклахома (США) и Китай.
Для путешествия всей семьей специалисты National Geographic выбрали Черногорию, Японию, Великобританию, Румынию, Флориду (США), Венгрию и Канаду.
Ранее в ноябре эксперты австралийского издательства Lonely Planet составили список лучших направлений для путешествий в 2021 году. Так, в топ лучших мест вошли Швеция, Палау, Греция, Антигуа и Барбуда и Руанда.
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Новости путешествий , National Geographic
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