Стюардесса частного самолета раскрыла список покупок

Российская стюардесса, работающая в бизнес-авиации, раскрыла список покупок, который, как правило, совершается перед каждым рейсом на частном самолете. Соответствующей информацией она поделилась на странице в Instagram

Бортпроводница подчеркнула, что закупки на борт дают возможность значительно сэкономить и уложиться в заявленный лимит.

В частности, в примерный перечень входят следующие продукты питания: молочная продукция (молоко, сливки, йогурты для завтрака), ягоды и фрукты, бакалея и сухие десерты (печенье, шоколад, сушки, сухари и так далее).

Вдобавок членам экипажа необходимо запастись некоторыми бытовыми предметами (перчатки, тряпки, салфетки, средства для уборки), а также тапочками, носками для пассажиров, кремами и мылом, принадлежностями для чистки зубов и индивидуальными наборами.

Наконец, отметила стюардесса, следует заранее закупить предметы для досуга во время путешествия — журналы, диски и настольные игры.

«Одним словом, мы покупаем все то, что кейтеринг или ресторан точно также купит в супермаркете и включит в ваш общий счет с безумной накруткой», — заключила автор поста.