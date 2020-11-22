Почему столкновение птицы и самолета так опасно 

В большинстве случаев столкновение самолёта и птицы приводит к повреждению борта, аварии и даже к крушению лайнера. "Рамблер" выяснил, почему это настолько опасно.

Кажется, будто маленькая птичка не может навредить огромному лайнеру, однако это далеко не так. Из-за большой скорости столкновение с любым предметом гарантированно наносит повреждение.

Поэтому птица вполне может выбить стекло самолета, оставить вмятину на корпусе и вывести двигатель из строя. Согласно статистике, 51% столкновений влияют именно на двигатель.

Турбины самолета затягивают внутрь все, что попадается на пути. Птица, попадающая в мотор наносит максимальное повреждение лопаткам двигателя, а затем он полностью выходит из строя. В основном, подобные столкновения происходят при взлете и посадке в дневное время. И корпус современного самолета способен выдержать удар птицы, но не двигатель.

При встрече с птицей двигатель отключается, а если это стая птиц, то сразу два движка выходят из строя. Подобная ситуация в авиации считается самой опасной, так как самолёты рассчитаны на продолжение полёта и безопасную посадку при отказе одного из двух двигателей. Однако даже при отказе двух двигателей, самолетом все еще можно управлять, но сделать это очень трудно.

Самолёты и аэропорты оборудованы устройствами, которые отпугивают птиц, иногда для этого используют акустические пушки и даже пиротехнику. Правда, стопроцентного решения проблемы с птицами найти пока не удалось, поэтому столкновения происходят до сих пор.