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Появились элитные авиарейсы «в никуда» для одиноких пассажиров 

Lenta.ru 3 часа назад
Появились элитные авиарейсы «в никуда» для одиночек
Фото: @evaairways
Тайваньская авиакомпания EVA Air на фоне пандемии коронавируса запустила элитные авиарейсы «в никуда» для одиноких пассажиров, желающих найти себе пару. Об этом пишет Daily Mail.
В рамках акции состоится три рейса на Новый год и Рождество, каждый из которых вместит по 40 путешественников — 20 мужчин от 28 до 38 лет и 20 женщин от 24 до 35 лет. Стоимость билета составляет 295 долларов (22,5 тысячи рублей).
Так, воздушное судно вылетит из международного аэропорта Таоюань, совершит круг в воздушном пространстве Тайваня и вернется в авиагавань вылета спустя три часа. По возвращении туристы получат возможность отправиться на двухчасовое свидание с одним из попутчиков.
В процессе перелета пассажиры могут свободно общаться друг с другом и меняться местами. Вдобавок им подадут обед, приготовленный шеф-поваром Мотоке Накамурой (Motoke Nakamura).
«Когда одинокие мужчины и женщины путешествуют, помимо того, чтобы получить удовольствие от путешествия, они могут захотеть познакомиться с кем-нибудь, как в романтическом фильме», — пояснил представитель организации You and Me, специализирующейся на скоростных свиданиях, Чан Цунг-Вей (Chiang Tsung-Wei).
Известно, что все 40 мест на первый рейс уже распроданы, всего заявки на путешествие подали более 400 человек.
Элитные авиарейсы «в никуда» начали набирать популярность на Тайване на фоне пандемии коронавируса летом текущего года. Местные авиакомпании предлагают рейсы из международного аэропорта Таоюань и обратно: самолеты пролетают над страной или соседними государствами и возвращаются в аэропорт, не совершая посадки.
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