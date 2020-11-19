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Россиянка предупредила об опасностях зимнего отпуска в Сочи и Абхазии 

Lenta.ru 3 часа назад
Россиянка раскрыла риски зимнего отпуска в Сочи
Фото: Lenta.ru
Российская туристка раскрыла преимущества и риски отпуска в Сочи и Абхазии в зимний период. Об этом она предупредила в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
В первую очередь, по ее словам, путешествие не в туристический сезон может обойтись в 5-10 раз дешевле, чем летом. Вдобавок у отдыхающих появится возможность увидеть все достопримечательности в уникальных условиях.
Однако при этом туристам стоит учесть некоторые опасности таких поездок — так, особое внимание необходимо уделить процессу выбора транспорта и убедиться, к примеру, в том, что он оборудован в соответствии с погодными условиями.

«Даже если внизу плюс 10 и дождь, то в горах вполне мог выпасть снег. В таком случае вы рискуете не доехать до желаемой достопримечательности в лучшем случае, а в худшем…» — отметила автор поста.

Блогерша также посоветовала выбирать для тура крупные агентства с собственным парком машин, а в случае организации поездки на собственном транспорте — заранее продумывать маршрут, чтобы передвигаться только в светлое время суток.

«Летают местные как асы-камикадзе. Фары в сумерках не включает каждый третий. А сплошная разметка считается не преградой, а часто воспринимается как "осевая разметка"», — пояснила она, подчеркнув, что многие водители также игнорируют необходимость менять резину в зимний сезон.

17 ноября сообщалось, что российские туристы на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений массово захотели улететь на Новый год раньше, чем в прошлом году. Так, 75 процентов путешественников, планирующих поездки на зимние праздники, собираются вылететь до конца декабря. Кроме этого, средний чек на авиабилеты по России в обе стороны в период новогоднего уикенда снизился на 15 процентов — с 9499 до 8130 рублей.
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