Россиянка раскрыла риски зимнего отпуска в Сочи

Российская туристка раскрыла преимущества и риски отпуска в Сочи и Абхазии в зимний период. Об этом она предупредила в блоге на платформе «Яндекс. Дзен»

В первую очередь, по ее словам, путешествие не в туристический сезон может обойтись в 5-10 раз дешевле, чем летом. Вдобавок у отдыхающих появится возможность увидеть все достопримечательности в уникальных условиях.

Однако при этом туристам стоит учесть некоторые опасности таких поездок — так, особое внимание необходимо уделить процессу выбора транспорта и убедиться, к примеру, в том, что он оборудован в соответствии с погодными условиями.

«Даже если внизу плюс 10 и дождь, то в горах вполне мог выпасть снег. В таком случае вы рискуете не доехать до желаемой достопримечательности в лучшем случае, а в худшем…» — отметила автор поста.

Блогерша также посоветовала выбирать для тура крупные агентства с собственным парком машин, а в случае организации поездки на собственном транспорте — заранее продумывать маршрут, чтобы передвигаться только в светлое время суток.

«Летают местные как асы-камикадзе. Фары в сумерках не включает каждый третий. А сплошная разметка считается не преградой, а часто воспринимается как "осевая разметка"», — пояснила она, подчеркнув, что многие водители также игнорируют необходимость менять резину в зимний сезон.