«Туалет в самолете кишит микробами»

"Прогуливаться без обуви по общественным местам — плохая идея! Стоит ли говорить про уборную (да-да, многие и туда умудряются ходить босиком). На полу в салоне побывало огромное количество неприятных субстанций: от пролитых напитков до рвотных масс и даже крови. Хоть потом это и смывают, но все же".
"При частых перелётах люди подвержены более высокому риску тромбоза. Либо хотя бы менять позу в кресле. Носите компрессионки, как это делаю я.
[…].
Перед полётом лучше снять контактные линзы и надеть очки. Воздух в салоне сухой, и это может вызвать раздражение глаз".
"Обычно их [столики — прим. ред.] после каждого рейса дезинфицируют, особенно сейчас. Но все же я бы не стала. А вдруг какой-то ряд пропустили?
[…].
В кабине самолёта всегда низкая влажность. Так что пейте больше воды, а не кофе и газировку. Кофеин способствует обезвоживанию и оказывает мочегонное действие. А в туалет, как вы скоро узнаете, в самолёте тоже лучше лишний раз не ходить".
"Туалет в самолёте кишит микробами. Нажимайте на кнопку смыва через бумажное полотенце. Ну, и, конечно, продезинфицируйте руки после. ⠀
Спать, прижавшись к окну, стене или столику.
Это негигиенично в любом транспорте. Неизвестно, кто до вас прислонялся к окну, чихал или кашлял на него".
"Прикасаться голой кожей к ним [к сиденьям — прим. ред.] рискованно по той же причине, что и спать, прижавшись к окну".