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«Туалет в самолете кишит микробами»: стюардесса рассказала, что нельзя делать на борту 

Мира Маркина 4 часа назад
«Туалет в самолете кишит микробами»
Фото: @maniadelcielo
Российская стюардесса Карина под ником @maniadelcielo в Instagram рассказала, что не стоит делать на борту самолета. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
В первую очередь девушка обратила внимание на то, что пассажиры не должны пребывать в самолете без обуви, поскольку это попросту небезопасно (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранена — прим. ред.):

"Прогуливаться без обуви по общественным местам — плохая идея! Стоит ли говорить про уборную (да-да, многие и туда умудряются ходить босиком). На полу в салоне побывало огромное количество неприятных субстанций: от пролитых напитков до рвотных масс и даже крови. Хоть потом это и смывают, но все же".

При этом бортпроводница настоятельно посоветовала не сидеть в кресле весь полет и не надевать контактные линзы:

"При частых перелётах люди подвержены более высокому риску тромбоза. Либо хотя бы менять позу в кресле. Носите компрессионки, как это делаю я.

[…].

Перед полётом лучше снять контактные линзы и надеть очки. Воздух в салоне сухой, и это может вызвать раздражение глаз".

Кроме того, Карина обратилась к подписчикам с просьбой не есть в самолете еду, упавшую на столик, а также пить воду вместо кофе и газировок:

"Обычно их [столики — прим. ред.] после каждого рейса дезинфицируют, особенно сейчас. Но все же я бы не стала. А вдруг какой-то ряд пропустили?

[…].

В кабине самолёта всегда низкая влажность. Так что пейте больше воды, а не кофе и газировку. Кофеин способствует обезвоживанию и оказывает мочегонное действие. А в туалет, как вы скоро узнаете, в самолёте тоже лучше лишний раз не ходить".

Россиянка также посоветовала не прикасаться к кнопке смыва и не спать, облокотившись на окно. Причина одна — микробы.

"Туалет в самолёте кишит микробами. Нажимайте на кнопку смыва через бумажное полотенце. Ну, и, конечно, продезинфицируйте руки после. ⠀

Спать, прижавшись к окну, стене или столику.

Это негигиенично в любом транспорте. Неизвестно, кто до вас прислонялся к окну, чихал или кашлял на него".

В завершение поста Карина отметила, что выбирать мини-шорты и короткие платья для полета — плохая идея:

"Прикасаться голой кожей к ним [к сиденьям — прим. ред.] рискованно по той же причине, что и спать, прижавшись к окну".

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